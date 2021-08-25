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"Армия-2021"
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Подписание дополнительного контракта на поставку С-400 в Турцию ожидается в 2021 году

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что над этим сейчас работают

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Подписание дополнительного контракта на поставку Турции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 ожидается до конца года. Об этом журналистам на Международном военно-техническому форуме "Армия-2021" сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) Александр Михеев.

"[Дополнительный контракт на С-400] ожидается в ближайшее время. Мы работаем, в ближайшее время, значит, в этом году, конечно. Ожидается [в этом году]", - сказал Михеев.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы.

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ТурцияРоссия"Армия-2021"
"Армия-2021"
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