Подписание дополнительного контракта на поставку С-400 в Турцию ожидается в 2021 году

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Подписание дополнительного контракта на поставку Турции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 ожидается до конца года. Об этом журналистам на Международном военно-техническому форуме "Армия-2021" сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) Александр Михеев.

"[Дополнительный контракт на С-400] ожидается в ближайшее время. Мы работаем, в ближайшее время, значит, в этом году, конечно. Ожидается [в этом году]", - сказал Михеев.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы.