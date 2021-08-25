"Уралвагонзавод" планирует модернизировать танки Т-80БВМ

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) планирует приступить к модернизации танков Т-80БВМ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВЗ в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021".

"Планируется дальнейшая модернизация танка Т-80БВМ по следующим направлениям: повышение огневой мощи, повышение защищенности, повышение подвижности и повышение командной управляемости", - проинформировали в пресс-службе.

Танк Т-80БВМ является модернизированной версией Т-80БВ. Производится Омским заводом транспортного машиностроения (входит в УВЗ). На машине улучшена 125-миллиметровая пушка, доработан газотурбинный двигатель - его мощность возросла до 1 250 л. с. Также на танке установлен многоканальный прицел наводчика, прибор наблюдения механика-водителя и стабилизатор вооружения. Броня усилена противокумулятивными решетчатыми экранами, а также комплексом модульной динамической защиты.

Форум "Армия-2021" проходит в выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.