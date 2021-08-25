Шойгу дал поручения после осмотра техники и вооружения ВКС в Кубинке

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал в среду несколько поручений по итогам осмотра авиационной техники и вооружения Воздушно-космических сил (ВКС) в Кубинке.

В частности, он поставил задачу продолжить совершенствование бортового оборудования вертолета Ка-52М "Аллигатор", которое позволило бы экипажу решать боевые задачи, не заходя в зону поражения ракетами противника, дальность действия которых существенно увеличивается.

"Надо идти дальше в этом направлении. Это важная задача", - сказал министр.

Главком ВКС Сергей Суровикин доложил министру, что представленный в экспозиции Ка-52М - одна из двух машин, которые находятся на государственных испытаниях. Он отметил, что пилоны вертолета подготовлены для использования ракет "Атака", "Вихрь" и "Вихрь-М".

"С дальностью поражения четыре-шесть километров - "Атака", восемь - "Вихрь" и десять километров - "Вихрь-М". То есть машина способна поражать противника любым унифицированным средством", - сказал Суровикин. Министр поинтересовался, когда Ка-52М будет оснащаться ракетами "Вихрь-М". "В 2022 году ставим на вертолет", - сказал Суровикин.

При осмотре новейшего учебного самолета УТС-800 отечественного производства Шойгу поставил задачу в ноябре поднять его в воздух, а в 2022 году - завершить испытания.

Министру доложили также, что поставленная им ранее задача проработать вопрос, связанный с модернизацией вертолетов Ми-24 выполнена, проведена демонстрация, облет техники. "Оценка нормальная. Ресурс будет 40 лет", - доложили министру.

Шойгу также распорядился с 2021 года начать поставку в учебные центры представленную на выставке перспективную полевую технико-эксплуатационную часть для выполнения войскового ремонта авиатехники, а с 2023 года - развернуть эти комплекты в частях.