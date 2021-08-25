Малый ракетный корабль "Град" спустят на воду до 30 августа

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Малый ракетный корабль (МРК) "Град" проекта 21631 типа "Буян-М" будет спущен на воду до 30 августа 2021 года. Об этом сообщил ТАСС на полях Международного военно-технического форума "Армия-2021" глава судостроительной корпорации "АК Барс" Ренат Мистахов.

"МРК "Град" будет спущен на воду в этом году, церемония планируется ко Дню Республики Татарстан (30 августа). По заказу "Наро-Фоминск" этого же проекта: планируемый срок спуска - первый квартал 2022 года. Сдача обоих заказов согласно государственному контракту запланирована на 2022 год", - сказал Мистахов.

"Сдача третьего однотипного заказа "Ставрополь" будет осуществлена в сроки госконтракта", - добавил он.

Глава корпорации отметил, что на сегодняшний день "неизвестно о планах на продолжение строительства кораблей проекта 21631 или его модификации". "Если будет принято решение на строительство, то проект модернизированного корабля можно будет сделать не более чем за 6 месяцев, проработки у нас есть", - заверил Мистахов.

"В настоящее время девять кораблей данного проекта - головной "Град Свияжск" и серийные "Углич", "Великий Устюг", "Зеленый Дол", "Серпухов", "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево", "Ингушетия" и "Грайворон" - уже несут службу в составе ВМФ России, на стапелях завода-строителя ведется строительство еще трех единиц проекта - "Град", "Наро-Фоминск" и "Ставрополь", - сказал он.

Некоторые из переданных ВМФ МРК типа "Буян-М" принимали участие в ударах ракетами "Калибр-НК" по целям боевиков в Сирии.