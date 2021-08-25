Разработчик "Ярса" представил на "Армии-2021" макет поезда на магнитной подушке

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Корпорация "Московский институт теплотехники" (МИТ, входит в Роскосмос) в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" показал макет поезда на магнитной подушке (технология маглев), разработку которого ведет в настоящий момент.

Как сообщает корреспондент ТАСС, на макете видна инфраструктура объекта, два поезда, которые передвигаются навстречу друг другу. Проект пока планируется развивать как общественный транспорт внутри городов.

В феврале генеральный конструктор Московского института теплотехники академик РАН, Герой Труда России Юрий Соломонов сообщил ТАСС, что корпорация разработала поезд на магнитной подушке, который сможет работать в том числе в беспилотном режиме. По его словам, в этом году должны начаться ходовые испытания, по результатам которых будет принято решение о развертывании полномасштабных работ по серийному изготовлению нового типа монорельсовой транспортной системы.

МИТ является разработчиком межконтинентальных баллистических ракет "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".