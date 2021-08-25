Военные самолеты совершили посадку на трассу Е38 в Воронежской области в ходе учений

ВОРОНЕЖ, 25 августа. /ТАСС/. Авиационная группировка Западного военного округа (ЗВО) совершила посадку на трассу Е38 "Курск - Саратов" в Воронежской области в ходе учений, в которых принимают участие более 500 военнослужащих и свыше 20 единиц техники. Об этом сообщила в среду пресс-служба ЗВО.

"Смешанная авиационная группировка Западного военного округа совершила посадку на аэродромный участок трассы Е38 "Курск - Саратов" в Воронежской области", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным округа, посадка проведена в ходе учений, в которых принимают участие более 500 военнослужащих наземных и авиационных служб и свыше 20 единиц авиационной и специальной военной техники. По легенде учений авиаполк подвергся массированному ракетному удару, бомбардировщики Су-34 были выведены из-под удара противника совместно с самолетами транспортной авиации Ан-26 и Ил-76МД, с помощью которых были перевезены дополнительные боекомплекты, технические средства наземных служб, а также мобильная техническо-эксплуатационная часть.

"Учение по всесторонним видам обеспечения началось в районе населенного пункта Листопадовка, где на участке автодороги была построена полевая взлетно-посадочная полоса и оборудованы места стоянки, обслуживания авиационной техники. Для проведения учения материально-технического обеспечения специалисты наземных служб Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа развернули полевые пункты заправки самолетов, полевой контрольно-диспетчерский пункт", - уточняется в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, в ходе посадки на федеральную трассу вертолеты Ми-8 и Ми-35 осуществили прикрытие самолетов транспортной авиации, используя современный опыт ведения локальных конфликтов, на базе аэродромного участка дороги были также отработаны задачи по тушению бомбардировщика на стоянке с использованием аэродромных пожарных машин "Пантера" и эвакуация воздушным транспортом потерпевшего крушения летчика с использованием многоцелевых вертолетов Ми-8.