Разработчик сообщил, что БМП "Манул" станет базой для новых комплексов вооружения

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Новейшая боевая машина пехоты (БМП) "Манул", разработанная ПАО "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха), станет платформой для размещения новых комплексов вооружений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021".

"БМП "Манул" станет платформой для установки различных перспективных комплексов вооружения, что позволит создавать оригинальные машины под тактико-технические задачи конкретных заказчиков", - проинформировали в "Высокоточных комплексах".

Как отметили в пресс-службе, сразу после завершения форума "Армия-2020", где предприятиями холдинга - ПАО "Курганмашзавод" и АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" - впервые была представлена платформа БМП "Манул", началось формирование технического задания на это изделие совместно с Министерством обороны РФ.

Модернизация "Манула" продолжается, добавили в холдинге.

Новейшая БМП "Манул" была впервые представлена на форуме "Армия-2020". Боевая машина отличается передним расположением моторно-трансмиссионного отделения.