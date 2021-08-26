400 встреч с немецкими асами. Военная и мирная работа дважды Героя Ивана Воробьева

"Лихачишь? Воевать — это не значит рисковать всем: и собой, и машиной. Искусство штурмовика, настоящего штурмовика, в том, чтобы громить врага без потерь!" Критику командира Иван Воробьев сначала воспринял с недоумением — по юности и горячности он считал, что врага надо бить любой ценой, был смелым и дерзить в бою действительно любил. Но дорог был каждый летчик, каждая машина, и умение оценивать риски пришло очень быстро. Уже скоро эскадрилье Воробьева стали поручать самые сложные задания

Детство и летная мечта Родился Иван 25 августа 1921 года в деревне Горбачево (сейчас Одоевский район Тульской области) в крестьянской семье. Шли годы первых пятилеток, бурная индустриализация, активное освоение неба. Молодежь тех лет восхищалась людьми героических профессий — летчиками, танкистами, полярными исследователями, и Иван не стал исключением — уже тогда он хотел летать. Однако мечта пока была недостижимой.

Крестьянские дети рано овладевали профессиями, так что Иван не закончил десятилетки и сначала работал в колхозе, сразу проявив лидерские качества — стал бригадиром полеводческой бригады, а потом и секретарем комсомольской организации. В 1937 году семья переехала в город Ефремов Тульской области. Здесь юноша выучился на электрослесаря и работал на заводе синтетического каучука, одновременно учась в вечерней средней школе и в Ефремовском аэроклубе — мечта о самолетах его не оставила, и он решил, что пора ее воплотить. В 1939 году, после окончания девятилетки и аэроклуба, 18-летнего Ивана призвали в РККА и по комсомольской путевке направили в Тамбовскую военную авиационную школу пилотов. Красная армия Тамбовская летная школа гражданского воздушного флота тогда реорганизовывалась в Тамбовскую военную авиационную школу пилотов, поэтому формально Воробьев стал ее курсантом только в ноябре 1940-го. В июле 1941 года 20-летнего Ивана досрочно выпустили из авиационной школы пилотов с присвоением звания "сержант" и направили летчиком-инструктором в новую школу первоначального обучения пилотов в Чебоксары, где Воробьев переучился на ночного летчика-инструктора. Зимой 1942 года школу расформировали, а на ее базе организовали запасные авиаполки — чтобы готовить летчиков на ночных бомбардировщиках У-2 (позже переименован в По-2). "Небесный тихоход", он же "чокнутый будильник" О машине, на которой начинал воевать и получил свою первую награду Иван Воробьев, хочется поговорить отдельно. Ее конструктор Николай Поликарпов (между прочим, сын священника и бывший студент духовной семинарии) получил задачу сделать полностью отечественный учебный самолет. Впервые разработка Поликарпова поднялась в небо 24 июня 1927 года. Летчики-испытатели машину оценили высоко — в первую очередь потому, что она не входила в штопор, что было на тот момент причиной гибели многих пилотов. Именно за эту устойчивость самолет получил первое прозвище — "ванька-встанька".

Описание Самолет У-2, 1941 год © Леонид Великжанин/ТАСС

Еще "тихоход" У-2 был знаменит простым, дешевым и доступным в полевых условиях ремонтом. Основные его материалы — дерево, сталь, полотняная обшивка. Кроме того, У-2 умел взлетать практически с любых площадок, для этого ему нужна была только полоса длиной 100–150 м. В полете У-2 демонстрировал хорошую управляемость, позволял выполнять различные фигуры пилотажа. Кабины инструктора и ученика располагались одна за другой, управлять самолетом можно было из обеих. Максимальная скорость полета была 140 км/ч, максимальная высота — 3800 м.

В 1933 году начался выпуск самолетов войсковой серии У-2ВС. Они были оснащены пулеметами и бомбодержателями. Первые же дни войны показали незаменимость У-2 — он мог летать на минимальных высотах, недоступных более скоростным самолетам, очень кстати пришлась и простота взлета. В качестве бомбардировщика "небесным тихоходам" тоже равных не было: в темноте на сверхмалых высотах и на малом газу они незамеченными проходили зоны ПВО и сбрасывали боеприпасы на значимые объекты противника — склады с горючим и боеприпасами, штабы, танки и самоходные орудия, бронетранспортеры и автомашины, "Юнкерсы", зенитные и минометные батареи. За способность внезапно и бесшумно появляться над врагом гораздо позже и уже на другой войне — Корейской — кукурузник заслужил от американцев еще одно прозвище — "чокнутый будильник". Несмотря на исключительность машины, Воробьев все же мечтал летать на технике с более высокими скоростными возможностями и огневой мощью, и со временем ему такая возможность представилась. Фронт и первое ранение Война началась для Воробьева в августе 1942 года под Сталинградом, для зачисления в маршевый авиаполк для отправки на фронт ему пришлось написать несколько рапортов. С того времени он — летчик 709-го (с ноября 1942 года — 25-го гвардейского) ночного бомбардировочного авиаполка.

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В феврале 1943-го бомбардировщики возвращались с очередного задания и попали сначала в лучи прожекторов, а затем под зенитный огонь. Воробьев начал маневры, самые неожиданные виражи, осколки снарядов в клочья разорвали перкалевые перекрытия, и что-то сильно ударило летчика по голове. Это ранение потом будет беспокоить его всю жизнь — осколок в боевых условиях извлечь не удалось. Почти теряя сознание, он увидел, что самолет накренился и летит так низко над землей, что, казалось, задевает верхушки деревьев. После немыслимого разворота он вырвался из прожекторных лучей и на бреющем полете дотянул до своих. В госпитале младший лейтенант Иван Воробьев узнал, что за успешное выполнение заданий командования в районе Волги награжден медалью "За отвагу". В марте 1943 года Воробьева направили на курсы командиров звеньев в 10-й учебно-тренировочный авиационный полк 8-й воздушной армии, где он переучился на летчика-штурмовика. В июне 1943 года после окончания курсов был направлен на фронт в штурмовой авиаполк. С этого момента он пересел на Ил-2. Летающий танк За сбитый штурмовик Ил-2, который называли летающим танком, гитлеровцам была положена премия — 2 тыс. рейхсмарок. Но наши сдаваться не собирались и применяли тактику "работы с круга": несколько машин образовывали замкнутый круг, бортовые стрелки имели возможность создать сплошной заградительный огонь и противостоять фашистским истребителям. С июня 1943 по май 1945 года Воробьев прошел путь от летчика, старшего летчика до командира авиазвена, заместителя командира авиаэскадрильи, командира авиаэскадрильи 76-го гвардейского штурмового авиаполка 1-й гвардейской штурмовой авиадивизии 8-й (с мая 1944 года — 1-й) воздушной армии. Воевал на Южном, 4-м Украинском и З-м Белорусском фронтах. Участвовал в освобождении Донбасса, юга Украины, Севастополя. За полгода — с ноября 1943-го по май 1944-го — он был награжден двумя орденами Красного Знамени и орденом Отечественной войны. А 19 мая 1944 года, после освобождения Севастополя, был представлен к званию Героя Советского Союза, которое было ему присвоено в августе 1944-го.

Потом были Белоруссия, Литва, Польша, Восточно-Прусская операция и штурм Кенигсберга, ордена Александра Невского и Отечественной войны I степени. Всего за годы войны Иван Воробьев совершил около 400 боевых вылетов, лично сбил три самолета противника. Каким бы плотным ни был заградительный огонь вражеских зениток, шестерка Воробьева не уходила, пока не сделает несколько заходов, пока от цели не останется только море огня. "Штурмовики работали блестяще", "Хорошо работают "горбатые", молодцы!" — такие телеграммы получали в полку после каждого вылета шестерки Ивана Алексеевича.

За время особенно ожесточенных боев в последние дни войны эскадрилья Воробьева не потеряла ни одной боевой машины, а ведь бои за Кенигсберг требовали особого мастерства: бывшая столица Восточной Пруссии была мощной, технически оснащенной крепостью. В январе 1945 года эскадрилье Воробьева предстояло штурмовыми и бомбовыми ударами содействовать наземным войскам. Стояла задача прорвать оборону противника и овладеть городом и крепостью Кенигсберг. Изучив планировку города, группа Воробьева буквально висела над ним, обнаруживая и уничтожая зенитные и полевые орудия, укрепления и форты. Пленные немцы говорили, что наша авиация не давала им поднять головы. За Восточно-Прусскую операцию в июне 1945 года Иван Воробьев награжден второй медалью "Золотая Звезда". После войны До 1948 года Воробьев командовал авиаэскадрильями, и только потом появилась возможность завершить образование: он окончил 10-й класс вечерней школы, и его направили на учебу в Военно-воздушную академию, командный факультет которой он окончил в 1952-м. Был инспектором-летчиком, участвовал в секретной высокоширотной экспедиции, на штурмовике Ил-10 летал на ледовые аэродромы Арктики. За эту работу награжден орденом Красной Звезды. Несколько лет Воробьев обучал летчиков ВВС и стрелков-радистов, командовал учебными авиаполками в Ворошиловграде (сейчас Луганск), Павлограде, Павлодаре. В Канске Красноярского края руководил военной авиашколой.

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