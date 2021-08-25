Холдинг "Швабе" показал новейшие коллиматорные прицелы на форуме "Армия-2021"

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Новейшие коллиматорные прицелы открытого и закрытого типа производства Красногорского завода им. С. А. Зверева (входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех") были представлены на военно-техническом форуме "Армия-2021", передает корреспондент ТАСС с места события.

Предприятие продемонстрировало два варианта компоновки прицельного комплекса, соответствующих самым популярным на данный момент мировым тенденциям. Первый - закрытый коллиматорный прицел "ПК СМ-N1" с откидной трехкратной увеличительной насадкой "MAG.3X". Другой же вариант представляет из себя комплект оптического прицела переменной кратности разных модификаций (ПО 3-12Х50, ПО 5-20Х56 или ПО 3-10Х40 СМ) с установленным на него под углом на специальном кронштейне "КП30-30" миниатюрным открытым коллиматорным прицелом "ПК СМ-N2".

Прицелы могут работать длительное время без смены батареек в различных климатических условиях. По словам представителя завода, ожидается, что длительность работы коллиматоров на одном источнике питания будет приблизительно равна 10 тыс. часов.

Подобные компоновки прицельных комплексов позволяют работать одновременно как на больших и средних дистанциях, так и на небольших расстояниях до цели.

Холдинг "Швабе" входит в госкорпорацию "Ростех" и является разработчиком оптических и лазерных систем и комплексов, современных оптических материалов и технологий, наукоемкой медицинской техники, систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, приборов для научных исследований, энергосберегающей светотехники, наномеханики, а также другой высокотехнологичной продукции.

Форум "Армия-2021" проходит в выставочном центре "Патриот" в период с 22 по 28 августа.