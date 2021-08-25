Из Кабула вылетели четыре самолета Минобороны с гражданами РФ и государств - членов ОДКБ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России вылетели из Кабула и в настоящий момент летят в РФ, на борту находятся российские граждане, граждане государств - членов ОДКБ и других стран. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"Четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России, приняв на борт граждан Российской Федерации, государств - членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины, взлетели из аэродрома г. Кабула Исламской Республики Афганистан и в настоящее время совершают перелет в Российскую Федерацию", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны также уточнили, что на каждом самолете для оказания медицинской помощи находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами. Кроме того, на борту имеется достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.