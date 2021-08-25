Глава ФСВТС рассказал о контрактах, которые Россия подписала на "Армии-2021"

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Россия подписала на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" контракты с Китаем, Индией, Узбекистаном и рядом других стран. Об этом в ходе "Армии-2021" сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Финал такой: на "Армии" согласовали контрактов на сумму более $2 млрд, в том числе контракты с Китаем по морской тематике, с Индией - по сухопутной тематике, а также с Арменией, Узбекистаном, Мьянмой, Белоруссией", - сообщил Шугаев.

Ранее в "Рособоронэкспорте" сообщили, что на "Армии-2021" было подписано экспортных контрактов на €2 млрд.