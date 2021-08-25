Глава ФСВТС заявил, что Россия поставила сухопутной техники на $2,5 млрд в 2020 году

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Объем поставок Россией сухопутной техники за 2020 год составил $2,5 млрд. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на брифинге в среду.

"2020 год - примерно $2,5 млрд у нас было по деньгам, это по сухопутке. Это примерно 17% от общего годового объема рынка", - сказал Шугаев, отметив, что в 2019 году на технику сухопутных войск пришлось около 14% оборонного экспорта.

"Основу экспорта техники сухопутных войск составили танки Т-90С, боевые машины поддержки танков, противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Э", бронетранспортеры БТР-82А, различное стрелковое оружие и боеприпасы", - сообщил Шугаев.

Боевая машина "Терминатор"

Шугаев сообщил, что Россия осуществила поставку боевой машины "Терминатор" в одну из африканских стран.

"Терминатор" - это, действительно, серьезная высокотехнологичная техника, высокозащищенная, имеющая достаточно мощное вооружение, современные приборы управления огнем, маневренная. Данная техника пользуется заслуженным интересом. Мы, если без подробностей, осуществили поставки этой машины в одну из африканских стран, а до этого поставили нашим добрым друзьям из Казахстана", - сказал он.

По словам Шугаева, Россия также проводит консультации с Турцией на уровне профильных групп по взаимодействию в сфере создания турецкого истребителя TF-X.

"На данном этапе с турецкой стороной проводятся консультации на уровне профильных рабочих групп по вопросам взаимодействия в области создания турецкого национального истребителя", - проинформировал он.

По его словам, в программе TF-X есть ряд перспективных направлений. "Здесь есть интересные направления, где мы могли бы оказывать технологическое содействие с учетом того опыта, которым обладают наши специалисты в разработке и производстве авиационной техники. И мы готовы делиться с турецкими партнерами нашими наработками. Но говорить о какой-либо конкретике на данном этапе преждевременно", - сообщил Шугаев.

TF-X - проект истребителя пятого поколения, разрабатываемый турецкой компанией аэрокосмической индустрии TAI на замену американским самолетам F-16.

Производство автоматов

Глава ФСВТС заявил, что переговоры России и Саудовской Аравии по локализации производства автоматов АК-103 на территории королевства находятся в "продвинутой стадии"

"По АК-103 мы на сегодняшний день в продвинутой стадии переговоров находимся по этой теме, продолжаем взаимодействие по локализации производства этой серии на территории королевства", - сказал он.

Шугаев подчеркнул, что российская сторона готова рассмотреть возможность лицензионного производства на территории Саудовской Аравии другого российского стрелкового вооружения при поступлении официальных обращений от иностранного заказчика.

Глава ФСВТС сообщил, что Россия и Индия урегулировали все вопросы по локализации производства автоматов АК-203.

"В настоящее время уже полностью урегулированы все вопросы между нашими странами по локализации производства автоматов Калашникова АК-203 на территории Индии. Были переписаны некоторые пункты в условиях контракта, за счет чего мы сможем открыть совместное предприятие в кратчайшие сроки", - проинформировал Шугаев.

Совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited по выпуску АК-203 создано на заводе в районе города Корва (Korwa Ordnance Factory) в округе Амети в штате Уттар-Прадеш. Индия таким образом может стать первой зарубежной страной, которая будет производить "двухсотую" серию автоматов Калашникова.

Поставки истребителей Казахстану

Россия поставит Казахстану четырех многоцелевых истребителя Су-30СМ. "Продолжается реализация контракта на поставку нашим казахстанским партнерам до конца 2022 года очередной партии из четырех таких истребителей. К настоящему времени в Республику Казахстан выполнены поставки 20 современных истребителей Су-30СМ", - проинформировал Шугаев.

Многофункциональные истребители Cу-30СМ поступают в Военно-воздушные силы Казахстана по соглашению с Россией и в рамках программы перевооружения вооруженных сил республики. Cу-30СМ - двухместный многоцелевой всепогодный сверхманевренный истребитель поколения 4++. Поставки самолетов с Иркутского авиационного завода начались в 2015 году.

Вопрос о поставке С-400 Минску

По словам Шугаева, Россия готова проработать вопрос о поставке Белоруссии зенитной ракетной системы С-400 и комплексов "Панцирь-С1" в короткие сроки в случае поступления соответствующей заявки.