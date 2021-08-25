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Смена власти в Афганистане
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Самолет МО РФ доставил в Таджикистан жителей страны, эвакуированных из Афганистана

Самолет совершил посадку на аэродроме города Гиссар
© Reuters

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Самолет Минобороны России доставил на аэродром Гиссар в Таджикистане жителей этой страны, эвакуированных из Афганистана. Об этом сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.

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"Самолет военно-транспортной авиации Минобороны России совершил посадку на аэродроме города Гиссар Республики Таджикистан, куда доставил граждан республики, эвакуированных из Исламской Республики Афганистан", - сказали в ведомстве.

Ранее четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России с гражданами России, стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины на борту взлетели с аэродрома города Кабул (Афганистан).

Эвакуация людей проводится Минобороны по поручению президента Владимира Путина. Планируется вывезти из Афганистана более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины.

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АфганистанТаджикистанРоссияСмена власти в Афганистане
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