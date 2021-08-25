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Шойгу осмотрел новейшие разработки, представленные на форуме "Армия-2021"

Министр обороны России начал обход со стенда ФСВТС и "Рособоронэкспорта"
Электромобиль "Эра" Наталья Дмитрак/ТАСС
Описание
Электромобиль "Эра"
© Наталья Дмитрак/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу осмотрел экспозицию Международного военно-технического форума "Армия-2021", особое внимание глава военного ведомства уделил военно-техническому сотрудничеству, образованию и медицине.

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Министр обороны начал обход со стенда ФСВТС и "Рособоронэкспорта". Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев рассказал главе военного ведомства, что на форуме представлены делегации на самом высоком уровне - лица, принимающие решение о покупке нашей техники. По словам Шугаева, в прошедшие три дня выставки был проведен ряд важных крупных переговоров.

Глава ФСВТС подчеркнул, что особый интерес у иностранных партнеров вызвали танк Т-90МС, тяжелые огнеметные системы ТОС-А1, БМП на платформе "Бумеранг", военно-транспортный самолет Ил-76МД90А, вертолеты семейства "Ми", зенитная ракетная система "Антей-4000", береговые ракетные комплексы "Рубеж", автоматы Калашникова АК-12, АК-15, АК-19 и другое оружие.

В ходе осмотра Шойгу посетил и экспозиции зарубежных государств, представленные на форуме, в том числе Казахстана, Индии, Белоруссии и Пакистана.

Инновации и образование

Глава военного ведомства посетил экспозицию военного инновационного технополиса "Эра". Там министру представили электромобиль "Эра", разработанный в технополисе для ВС РФ. По информации разработчиков, в ходе проведения учений "Славянское братство" электромобиль "Эра" подтвердил, а по некоторым показателям превзошел ожидаемый результат. Также машина апробирована на песчаных дюнах в сложных дорожных и погодных условиях.

Еще одна разработка технополиса - комплекс обнаружения и распознавания вооружения и техники "Око" с лазерным подсветом цели для поражения высокоточным оружием.

Основное внимание глава военного ведомства уделил разработкам в сфере медицины и образования. Вместе с главой ФМБА Вероникой Скворцовой осмотрел экспозицию, где представлены медицинские разработки. В частности, слушатели филиала Военно-медицинской академии продемонстрировали многофункциональный высокотехнологичный робот-тренажер, который используется в учебном процессе в симуляционных центрах академии для обучения курсантов, ординаторов, слушателей. На одном из них министру показали оказание экстренной помощи.

Виртуальные тренажеры

В этом году на форуме представлена экспозиция "Военное образование - передовые технологии и цифровая трансформация", на которой военные учебные заведения представили ряд виртуальных тренажеров.

Тренажер виртуальной реальности для тактической и огневой подготовки десанта и спецназа "Хамелеон VR. Дуэль", разработанный с учетом боевого сирийского опыта, представило десантное училище. Как рассказали министру обороны, его уникальность в том, что военнослужащий ведет бой не с виртуальным противником, а с реальным военнослужащим в виртуальной среде. Осматривая виртуальный тренажер, министр отметил, что такие тренажеры необходимо использовать не только для подготовки курсантов, то и поставить в войска.

Еще одна разработка предназначена для подготовки летчиков. Авиатренажер Diamond DA-42T (российская версия австрийских самолетов Diamond) сейчас проходит апробацию в Краснодарском летном училище. Он представляет собой полностью идентичную тренажерную кабину самолета, и летчики смогут отработать на нем всевозможные сложные ситуации. Глава военного ведомства обратил внимание руководителей органов военного управления, что такие тренажеры должны поступать в учебные заведения одновременно с учебно-боевой техникой.

Кроме того, министру показали систему "Умная аудитория" с интегрированными элементами искусственного интеллекта и виртуальный ассистент - инновационную разработку в области довузовского образования, представляющую из себя облачную внутрисетевую базу данных научных материалов по всем учебным дисциплинам. Также министр посетил экспозиции гражданских вузов России, представивших свои разработки на форуме, в частности стенд МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияНовая техника ВС РФ"Армия-2021"
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