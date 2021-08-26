Ударный беспилотник "Орион" с ракетами "Вихрь-М" испытают в конце года

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. АО "Кронштадт" планирует до конца года испытать ударный вариант беспилотника "Орион" (ОКР "Иноходец") с противотанковой ракетой комплекса "Вихрь-М". Об этом сообщил ТАСС гендиректор предприятия Сергей Богатиков во время форума "Армия-2021".

"Мы должны провести испытания нашего комплекса вместе с ракетами "Вихрь-М" в конце этого года", - отметил он.

По словам гендиректора, сейчас работы по интеграции ракеты "в полном разгаре" и будут завершены до конца года.

В феврале Богатиков доложил министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу, что "Кронштадт" поставит ВС РФ в 2021 году не менее шести комплексов с ударными беспилотниками "Иноходец".

АО "Кронштадт" является предприятием полного производственного цикла по созданию беспилотников - от их проектирования до испытаний и сертификации. С момента своего создания в 1991 году предприятие (прежнее название ЗАО "Транзас") специализировалось на разработке бортовых, наземных и морских систем, тренажеров военной техники и интерактивных комплексов.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.