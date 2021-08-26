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Смена власти в Афганистане
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Эвакуировавшие людей из Афганистана самолеты Минобороны РФ сели в аэропорту Чкаловский

На Ил-76 прилетели около 100 человек
Самолет ИЛ-76 Пресс-служба Западного военного округа/ТАСС
Описание
Самолет ИЛ-76
© Пресс-служба Западного военного округа/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский, они эвакуировали людей из Афганистана.

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На Ил-76 прилетели около 100 человек. В основном это россияне афганского происхождения. Они ожидают пограничного контроля.

Один из прилетевших рассказал журналистам, что провел в Афганистане пять месяцев. Он приехал туда к родственникам, но застрял "из-за возникшей политической ситуации".

"Холодно. Еще есть ощущение безопасности", - поделился он первыми впечатлениями от прилета в Москву.

Эвакуация людей проводится Минобороны по поручению президента РФ Владимира Путина. Планируется вывезти из Афганистана более 500 граждан Российской Федерации, государств - членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАфганистанРоссияСмена власти в Афганистане
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