Чукотский АО впервые присоединился к мероприятиям международного форума "Армия-2021"

"К форуму "Армия-2021" присоединяется в этом году и Чукотский автономный округ. Сразу три площадки развернуты в Анадыре, на мысе Шмидта и в самом северном городе России - Певеке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на мысе Шмидта пройдет выставка вооружений морской пехоты, а в Певеке гостям покажут самолет морской авиации. В Анадыре развернули две зоны на аэродроме в Угольных Копях. У посетителей будет возможность осмотреть места летчиков в кабинах и подробнее узнать о быте летного состава.

Мероприятия форума впервые также пройдут и в Магаданской области.

В рамках форума "Армия-2021", работа которого продлится до 28 августа, проходит смотр лучших достижений отечественного оборонно-промышленного комплекса. Ведущие российские специалисты и их зарубежные коллеги из почти что 100 стран знакомятся с новинками, обсуждают перспективы углубления военно-технических связей и вопросы сотрудничества в области обороны и обеспечения национальных интересов.