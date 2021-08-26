На форуме "Армия-2021" в Хабаровске зрители смогут увидеть фигурное вождение танков

"Главная площадка форума уже традиционно открыта в Хабаровске на аэродроме Центральный. Помимо более 100 образцов техники статического показа посетителям форума продемонстрируют возможности порядка 30 образцов военной техники, подразделений Минобороны, Росгвардии и МЧС. Особенно интересным и зрелищными станут демонстрационные розыгрыши эпизодов строительства участка Байкало-Амурской магистрали, проведение специальной обработки участка местности и техники подразделениями радиационной, химической и биологической защиты", - сообщила пресс-служба.

ТАСС, 26 августа. Главная площадка Восточного военного округа в рамках международного военно-технического форума "Армия-2021" открылась в четверг в Хабаровске. Здесь зрители могут увидеть инсценировку эпизодов строительства Байкало-Амурской магистрали, фигурное вождение танков и робота по разминированию взрывного устройства, сообщила пресс-служба округа.

Гости форума увидят разминирование минного поля боевой машиной разминирования (БМР-3), действия робота при обнаружении взрывных устройств, работу водолаза под водой, развертывание временных дорог, функционирование станции комплексной очистки воды СКО-10. Любой желающий сможет попробовать себя в роли сапера и попробовать разминировать участок с учебными минами. Танкисты учебного центра Восточного военного округа исполнят танковый вальс.

Военные также продемонстрируют зрителям, как заряжается оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер": расчет транспортно-заряжающей машины проведет перегрузку учебной аэробаллистической ракеты на пусковую установку с помощью крана на время. В рамках научно-деловой программы под девизом "2021 год - год науки и технологий" состоятся мероприятия по применению робототехнических комплексов и искусственного интеллекта, демонстрация изобретений и разработок в области укрепления и повышения обороноспособности государства на площадке "Кулибин" и "Технология прорыва" с участием военнослужащих и военно-патриотических клубов, кружков моделирования.

Впервые в Магадане

Также форум "Армия-2021" сейчас открывается в Магадане, где проходит впервые. Здесь уже состоялась торжественная встреча экипажа малого гидрографического судна "Александр Рогоцкий" и подразделения морской пехоты на берегу, и сейчас на корабле проходят экскурсии, сообщили ТАСС в правительстве региона. Далее пройдет церемония вручения ключей от новых пожарных автомобилей, приобретенных для подразделений пожарно-спасательного центра Колымы.

В честь открытия для жителей и гостей города запланирован концерт местных творческих коллективов, с утра работает выставочная площадка форума.

Форум продлится в течение трех дней и завершится 28 августа вечером. В пятницу пройдут показательные выступления по рукопашному бою и спортивно-массовые мероприятия, а в субботу состоятся показательные выступления прыжков с парашютами в акваторию бухты Нагаева и торжественная церемония закрытия форума.

Всего Восточный военный округ развернул на территории 11 субъектов Дальнего Востока порядка 70 выставочных площадок в 37 городах и населенных пунктах, это на 25 площадок больше, чем годом ранее. На них будут представлены более 600 единиц вооружения и военной техники, в том числе около 20 самолетов и вертолетов, корабли и подводные лодки. Зрители впервые смогут увидеть 20 новейших образцов, таких как базовый тральщик "Яков Баляев" с безэкипажным катером "Сканда", бронированный санитарный автомобиль "Линза" семейства "Тайфун-К", боевой арктический вездеход "Алеут", станции комплексной очистки воды, современные образцы стрелкового оружия, снаряжения и многое другое.