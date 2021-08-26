Военные установили четыре рекорда на конкурсе разведчиков на Армейских играх в Сибири

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Команды России, Китая и Узбекистана установили четыре рекорда в ходе второго этапа конкурса "Отличники войсковой разведки", который проходит в Новосибирской области. Лучшие за всю историю проведения конкурса Международных армейских игр результаты были показаны в вождении БМП, наложении жгута и оттаскивании раненого, надевании противогаза и скрытном выдвижении к объекту противника.

"Механик-водитель команды России в ходе второго этапа пришел к финишу за 11 минут 52 секунды, тем самым побив рекорд 2020 года на 27 секунд. Лучшее время по выполнению норматива за всю историю проведения игр "Наложение кровоостанавливающего жгута и оттаскивание раненого" также принадлежит российской команде и составляет 38 секунд. Разведчики из команды Китая установили рекорд по выполнению норматива "Надевание противогаза" за 2,2 секунды, а разведчики команды Узбекистана - рекорд по выполнению норматива "Скрытное выдвижение к объекту противника перебежками и переползанием на боку" за одну минуту 24 секунды", - говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

Этап "Конкурс разведчиков-специалистов" включал в себя преодоление маршрута в условиях сложной местности на БМП и выполнение военнослужащими нормативов по боевой подготовке. Так, механикам-водителям предстояло пройти дистанцию длиной 7,5 км на БМП и продемонстрировать навыки вождения на 15 различных препятствиях, таких как водная преграда, колейный мост, железнодорожный переезд, противотанковый ров. Кроме того, участники конкурса выполняли нормативы по боевой подготовке.

По итогам двух этапов соревнований российская команда сохраняет лидерство, вторую и третью строчку занимают команды из Китая и Узбекистана.

Армейские международные игры - 2021 проходят с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах принимают участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.