Первую партию новейших минометов "Дрок" поставят для опытной эксплуатации в 2022 году

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Первая партия новейших 82-миллиметровых самоходных минометов 2С41 "Дрок" будет поставлена для опытной эксплуатации в 2022 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") в ходе военно-технического форума "Армия-2021".

"Государственные испытания ["Дрока"] планируется завершить в 2022 году, в этом же году намечается поставка партии машин для опытно-войсковой эксплуатации", - проинформировали в УВЗ.

Как сообщили в концерне, в настоящее время опытные образцы самоходного миномета "Дрок" находятся на завершающей стадии предварительных испытаний.

Комплекс "Дрок" создан на базе бронированного автомобиля "Тайфун-ВДВ" и предназначен для поддержки десантно-штурмовых подразделений. Миномет может вести огонь обычными боеприпасами, а также новыми минами с повышенной мощностью и дальностью. Стрельба возможна из боевого отделения машины и с грунта. Масса "Дрока" составляет 14 тонн, экипаж - четыре человека. Дальность стрельбы миномета составляет от 100 метров до 6 км, скорострельность - порядка 12 выстрелов в минуту, боекомплект - 40 минут.

Международный форум "Армия-2021" проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.