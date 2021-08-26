ОДК будет предлагать сторонним клиентам комплексные решения в сфере аддитивных технологий

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха планирует предлагать клиентам вне отрасли комплексные, в том числе инжиниринговые, услуги в сфере аддитивных технологий. Об этом сообщил ТАСС в ходе форума "Армия-2021" ее замгендиректора Михаил Ремизов.

По его словам, сейчас в периметре ОДК сосредоточен наибольший парк аддитивного оборудования в стране. "ОДК обладает наибольшими компетенциями с точки зрения применения аддитивных технологий при проектировании. Мы развили и развиваем эту компетенцию для себя, но также и видим потенциал ее применения для других отраслей. В этом смысле она становится самостоятельным направлением, самостоятельным бизнесом, который будет развиваться на базе Центра аддитивных технологий (ЦАТ)", - сказал Ремизов.

ОДК планирует размещать заказы на изготовление аддитивных деталей на своих мощностях в рамках контрактного производства, а в перспективе также оказывать инжиниринговые услуги. "Зачастую необходимо не просто сделать изделие на своем оборудовании по документации заказчика, а необходимо предложить решение на базе наилучших доступных технологий. У ЦАТ уже есть клиенты вне отрасли. И есть серьезные планы по развитию в качестве поставщика комплексных решений", - отметил замгендиректора ОДК.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.