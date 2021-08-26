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"Армия-2021"
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Россия и Турция ведут проекты по сухопутной военной технике

Проекты реализуют, в том числе для третьих стран, отметили в "Рособоронэкспорте"

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) выполняет проекты с турецкими партнерами в области создания техники для сухопутных войск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в четверг в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021".

"Рособоронэкспорт" ведет ряд перспективных проектов с турецкими партнерами в области техники для сухопутных войск, в том числе в интересах третьих стран", - проинформировали в пресс-службе предприятия.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит с 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке.

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ТурцияРоссия"Армия-2021"
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