На "Армии-2021" показали концепт легендарного пулемета "Максим" с системой автонаведения

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Посетители международного форума "Армия-2021" на стенде завода "Протон" смогли ознакомиться с концептом пулемета "Максим", оснащенного системой автоматического наведения, передает корреспондент ТАСС. с места событий.

Макет пулемета, оборудованный современной системой автоматического наведения, вызвал интерес у посетителей форума.

"Мы сделали концепт на основе "Максима", который демонстрирует технологию автоматического наведения по визуальному образу. Можно сказать, что это уже готовое решение, которое в принципе можно внедрять в систему вооружения. Камера распознает образ, захватывает, и он наводится", - сообщил ТАСС заместитель генерального директора по производству завода "Протон" Дмитрий Шахворостов.

Он пояснил, что система позволяет задать в программном обеспечении цель - тепловую точку, силуэт или контур какого-либо объекта, лицо человека или автомобиль.

Шахворостов уточнил, что в настоящее время система еще не стоит на вооружении. "Это перспективная разработка. Если будет какая-то заинтересованность, можно ее провести по всем правилам по конкретным техническим заданиям и под конкретного заказчика. После этого ее можно будет внедрять в действующие системы, которые сейчас стоят на вооружении", - пояснил он.

Завод АО "Протон" занимается разработкой и производством радиоэлектронной аппаратуры полного цикла.