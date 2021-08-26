В России создали парашютную систему для десантирования военных водолазов

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Новая российская парашютная система для десантирования военных водолазов в полной экипировке на водную поверхность проходит испытания. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021".

"Система дает возможность десантнику в специальном снаряжении быстро и безопасно освободиться от парашюта, погрузиться под воду и приступить к выполнению боевой задачи. В конструкции парашютной системы предусмотрена возможность крепления грузовой обвязки, позволяющей доставлять к месту назначения габаритное оборудование, в том числе, индивидуальный водолазный буксировщик. В настоящее время новинка проходит финальный этап исследовательских испытаний", - приводит пресс-служба слова генерального директора холдинга Игоря Насенкова.

Парашютная система, разработанная специалистами Ивановского парашютного завода "Полет" холдинга "Технодинамика", предназначенная для выполнения прыжков с последующим погружением под воду. Новинка может применяться на высоте до 8 тыс. м, грузоподъемность системы - до 225 кг.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в Кубинке с 22 по 28 августа.