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"Армия-2021"
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Новые ударные беспилотники "Иноходец-РУ" пойдут в войска с 2023 года

Контракт на поставку "Иноходцев-РУ" был подписан между Минобороны и компанией "Кронштадт" в рамках форума "Армия-2021"

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Ударные беспилотники "Иноходец-РУ" (также известны как "Сириус") пойдут в войска с 2023 года, сообщил журналистам на форуме "Армия-2021" замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Ожидаем поставку этих машин начиная с 2023 года", - сказал замминистра.

Контракт на поставку "Иноходцев-РУ" был подписан между Минобороны и компанией "Кронштадт" в рамках форума.

"Иноходец-РУ" - дальнейшее развитие проекта ударных беспилотников "Иноходец" (другое название "Орион"). "Иноходец-РУ" имеет два двигателя, большую взлетную массу и может нести больше полезной нагрузки.

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Россия"Армия-2021"
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