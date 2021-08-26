ОДКБ проведет в Киргизии учения "Рубеж-2021"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Совместные учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ "Рубеж-2021" пройдут в Киргизии в сентябре. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

"В период с 7 по 9 сентября в Кыргызской Республике на полигоне Эдельвейс состоятся совместные учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ "Рубеж-2021", - отметили в штабе.

Тема учений: "Подготовка и ведение боевых действий Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства - члена ОДКБ", уточнили в пресс-службе.

В учениях примут участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов, уполномоченных в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности предназначены для выполнения задач по обеспечению военной безопасности государств - членов ОДКБ, в том числе для участия в отражении внешней военной агрессии и проведении совместных контртеррористических операций. Группировка коллективных сил в зависимости от характера угрозы может иметь различную структуру, состав и средства усиления, включая авиацию. Общая численность - около 5 000 человек.