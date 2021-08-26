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Началась буксировка подлодки "Ленинский комсомол" с Северного флота на Балтику

В Минобороны сообщили, что прибытие дока с лодкой в Санкт-Петербург ожидается в первой декаде сентября

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Межфлотская буксировка первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" началась с Северного флота на Балтику. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Буксировка лодки проводится в плавдоке "Свияга" при помощи буксиров. В настоящее время плавдок выходит из Кольского залива", - отметили в ведомстве.

По его данным, док будет следовать до Санкт-Петербурга через Беломорский канал. Прибытие дока с лодкой в Санкт-Петербург ожидается в первой декаде сентября. Позднее лодка войдет в состав музейного комплекса в Кронштадте.

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