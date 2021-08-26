Новейший гранатомет "Балкан" готов к серийному производству

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Предприятие "Прибор" имени С. С. Голембиовского готово начать серийное производство новейшего противопехотного 40-миллиметрового гранатометного комплекса "Балкан". Об этом сообщил ТАСС в рамках форума "Армия-2021" исполнительный директор АО "НПК "Техмаш" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.

"Государственные испытания данного образца были успешно завершены с рекомендациями по принятию на вооружение ВС РФ после проведения его опытно-войсковой эксплуатации. Предприятие готово к серийному производству", - сказал он, пояснив, что закупки комплекса Министерство обороны РФ сможет осуществлять только после выхода распорядительных документов о принятии его на вооружение.

Противопехотный гранатометный комплекс 6С19 "Балкан" является новейшей разработкой в области отечественного гранатометного вооружения. Он обеспечивает повышение дальности стрельбы более чем на 25% и могущества действия в два раза по сравнению со штатными 30-миллиметровыми комплексами (АГС-17 "Пламя" и АГС-30).

"Следует отметить, что и иностранные заказчики проявляют интерес к данному гранатометному комплексу", - подчеркнул Кочкин.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в Кубинке с 22 по 28 августа.