Форум "Армия-2021" в Крыму намерены проводить ежегодно

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия", который впервые пройдет в Симферополе, планируют сделать ежегодным, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

"Сегодня в Симферополе открылась площадка военно-технического форума "Армия-2021". Это очень важное и знаковое событие для всех нас. Ратный труд и защита Отечества всегда были окружены в нашей стране особым почетом и уважением. Нас объединяет гордость за армию и флот России - самые лучшие в мире. Считаю, что подобная площадка должна стать ежегодной, способствуя укреплению престижа воинской службы и демонстрируя боевой потенциал наших вооруженных сил", - написал Аксенов.

Председатель крымского отделения ДОСААФ Андрей Попов уточнил ТАСС, что ранее форум проводился в Керчи, а в этом году впервые организован в Симферополе. "Если этот опыт у нас получится положительным, конечно же, постараемся проводить. Мы от себя, от ДОСААФ, сделаем все, чтобы эта площадка была еще более насыщенной, активной, результативной", - сказал он.

Форум на Черноморском флоте пройдет на четырех площадках: в городах-героях Севастополе, Керчи и Новороссийске, а также в Симферополе на аэродроме Заводское. Мининформ Крыма со ссылкой на пресс-службу ЧФ также сообщил, что в Симферополе будут продемонстрированы тактические приемы современного боя, в том числе действия тактического воздушного десанта на вертолетах Ми-8. Также будут представлены возможности танка Т-72Б3, стоящего на вооружении соединения береговой обороны армейского корпуса, и беспилотного летательного аппарата "Элерон-3".

"Десятки единиц современного вооружения и техники будут представлены в зонах статического показа. Посетители форума "Армия-2021" смогут внимательно рассмотреть как снаружи, так и внутри бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82, танк Т-72Б3М и противотанковый комплекс "Хризантема", а также множество других образцов вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.