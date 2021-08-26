"Янтарь" ведет швартовные испытания двух строящихся кораблей

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Океанографическое исследовательское судно (ОИС) проекта 02670 "Евгений Горигледжан" и судно обеспечения аварийно-спасательных работ проекта 23700 "Воевода", строящиеся на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (Калининград), проходят швартовные испытания и будут сданы в срок. Об этом сообщил ТАСС гендиректор предприятия Илья Самарин.

"У заводчан сомнений в выдерживании сроков строительства этих кораблей нет. Есть, как всегда, определенные трудности. На всех этих судах сейчас идет этап швартовых испытаний", - сказал он, отвечая на вопрос о ходе строительства ОИС "Евгений Горигледжан" и спасательного судна "Воевода".

ОИС проекта 02670 "Евгений Горигледжан" разработан в ЦМКБ "Алмаз". Судно должно быть сдано Главному управлению глубоководных исследований Минобороны РФ в 2021 году. Предназначено для проведения подводно-технических работ, экологического мониторинга морской среды, океанографической съемки придонного слоя, оказания помощи силам поиска и спасения на море. Судно способно принимать на борт подводные и спасательные аппараты.

Головное судно обеспечения аварийно-спасательных работ проекта 23700 "Воевода" разработано Северным ПКБ. Строится в интересах Росморречфлота. Предназначено для обеспечения проведения аварийно-спасательных работ, а также транспортировки и снабжения маломерных поисково-спасательных плавсредств. Способно нести на своем борту четыре катера и принимать на борт два вертолета.

Фрегат проекта 11356

Вопрос о достройке на "Янтаре" фрегата проекта 11356 будет скоро решен, сообщил Самарин.

"Пока вопрос по достройке фрегата не решен, но есть надежда на то, что он решится в ближайшее время. Считаем, что корабль будет достроен", - сказал он, отвечая на вопрос о судьбе недостроенного фрегата "Адмирал Корнилов".

При этом гендиректор не исключил, что корпус недостроенного фрегата может заинтересовать других заказчиков, в том числе зарубежных, и тогда на его базе корабль можно будет достроить уже по другому проекту.

ПСЗ "Янтарь" вел строительство шести кораблей проекта 11356 для Черноморского флота, который успел получить фрегаты "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Из-за отказа украинского предприятия "Зоря-Машпроект" поставить для российских кораблей силовые установки дальнейшее строительство кораблей было остановлено. Два фрегата под именами "Тушил" ("Адмирал Бутаков") и "Тамала" ("Адмирал Истомин") в настоящее время достраиваются для ВМС Индии. Судьба корпуса шестого корабля, который должен был получить имя "Адмирал Корнилов", до сих пор остается неясной.

БДК новой серии "Кайман"

Большие десантные корабли (БДК) проекта 11711 обновленной серии "Кайман" "Владимир Андреев" (заказ 303) и "Василий Трушин" (заказ 304) строятся на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (Калининград) в рамках графика. Первый корпус готовят к постановке на стапель.

"Строительство кораблей ведется в рамках того графика, который на сегодняшний день утвержден. Первый корпус новой серии, заказ номер 303, растет, и это заметно. В ближайшее время корабль будет целиком стоять на стапеле", - сказал Самарин, отвечая на вопрос о ходе строительства пары БДК новой серии "Кайман".

Самарин отметил, что растет и четвертый корпус этого проекта - заказ 304, БДК "Василий Трушин".

Большие десантные корабли проекта 11711 второй серии "Кайман" представлены на форуме "Армия-2021" Невским проектно-конструкторское бюро. Как сообщил в интервью ТАСС замгендиректора бюро по кораблестроению и военно-техническому сотрудничеству Алексей Юхнин, корабли новой серии будут отличаться от предшествующих вариантов, построенных на калининградской верфи (БДК "Иван Грен" и "Петр Моргунов") повышенными эксплуатационными возможностями и составят основу обновленных десантных сил ВМФ.

Говоря об особенностях кораблей этой серии, он отметил, что их отличают улучшенные эксплуатационные характеристики: удобство управления, навигация, улучшенная маневренность и остойчивость. Большое внимание уделено улучшению обитаемости. Размер корабля несколько увеличился, выросла и мощность его энергоустановки. Масштабнее стал размер полетной палубы, которая теперь позволяет обеспечить одновременную подготовку к взлету двух вертолетов. Выгодно отличает новый корабль и его внешний вид.