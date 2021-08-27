{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Армия-2021"

В РФ разработали приборы, с помощью которых самолеты ВВС России пропадут с "Флайтрадара"

Генеральный директор Института авиационного приборостроения "Навигатор" Сергей Бабуров сообщил, что излучение данной системы можно выключить с помощью тумблера или кнопкой

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Новейшие отечественные авиационные ответчики производства АО "Навигатор" могут делать самолет невидимым для обнаружения сервисом "Флайтрадар" (интернет-сервис отслеживания воздушных судов, оборудованных ответчиками). Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Института авиационного приборостроения "Навигатор" Сергей Бабуров на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

"В нашей системе в отличие от иностранных есть очень полезные для военных функции. В системе СПСВ (Система предупреждения столкновений в воздухе) реализован режим радиомолчания", - рассказал он. По его словам, с помощью тумблера или кнопкой можно выключить излучение данной системы, и воздушное судно никто не увидит, в том числе и на "Флайтрадаре".

Институт авиационного приборостроения "Навигатор" образован в 1992 году конструкторами и инженерами Всесоюзного научно-исследовательского института радиоаппаратуры. В направления работы компании входят системы безопасности полетов (ACAS, TAWS, TCAS), системы АЗН-В, самолетные ответчики, системы навигации и посадки, навигационно-посадочные комплексы, бортовые многофункциональные системы.

Форум "Армия-2021" проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск на сайте ТАСС.

Теги
Россия"Армия-2021"
"Армия-2021"
Вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" могут вооружить новейшей неуправляемой ракетой
Новый боеприпас объединяет в себе возможности нескольких ракет из системы неуправляемого авиационного ракетного вооружения С-13 калибра 122 мм, сообщил исполнительный директор АО "НПК "Техмаш" Александр Кочкин
Читать полностью