В РФ разработали приборы, с помощью которых самолеты ВВС России пропадут с "Флайтрадара"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Новейшие отечественные авиационные ответчики производства АО "Навигатор" могут делать самолет невидимым для обнаружения сервисом "Флайтрадар" (интернет-сервис отслеживания воздушных судов, оборудованных ответчиками). Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Института авиационного приборостроения "Навигатор" Сергей Бабуров на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

"В нашей системе в отличие от иностранных есть очень полезные для военных функции. В системе СПСВ (Система предупреждения столкновений в воздухе) реализован режим радиомолчания", - рассказал он. По его словам, с помощью тумблера или кнопкой можно выключить излучение данной системы, и воздушное судно никто не увидит, в том числе и на "Флайтрадаре".

Институт авиационного приборостроения "Навигатор" образован в 1992 году конструкторами и инженерами Всесоюзного научно-исследовательского института радиоаппаратуры. В направления работы компании входят системы безопасности полетов (ACAS, TAWS, TCAS), системы АЗН-В, самолетные ответчики, системы навигации и посадки, навигационно-посадочные комплексы, бортовые многофункциональные системы.

Форум "Армия-2021" проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск на сайте ТАСС.