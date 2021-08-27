Начались испытания артиллерийских выстрелов калибра 152 мм для пушки "Коалиция-СВ"

КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Предварительные испытания перспективных выстрелов калибра 152 мм для артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" начались. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор АО "НПК "Техмаш" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин в рамках форума "Армия-2021".

"В данный момент боекомплект спроектированных выстрелов находится на этапе предварительных испытаний. Министерством обороны поставлена задача завершить государственные испытания выстрелов в 2022 году", - сказал он.

ОКР "Коалиция-БП" и "Коалиция-СП" выполняет "НИМИ им. В. В. Бахирева" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех"). В рамках работ создан боекомплект выстрелов основного и специального назначения к межвидовому артиллерийскому комплексу "Коалиция" калибра 152 мм.

"Новый боекомплект выстрелов к комплексу "Коалиция" является перспективным, обладает тактико-техническими характеристиками на уровне лучших мировых образцов, а также обеспечивает выполнение всего объема заданных огневых задач с требуемой эффективностью", - сказал Александр Кочкин, отметив, что особенностью перспективного боекомплекта является микроволновая система инициирования модульных метательных зарядов, входящих в состав выстрелов.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.