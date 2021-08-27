Вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" могут вооружить новейшей неуправляемой ракетой

КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Новейшая неуправляемая ракета С-13Б может войти в штатное вооружение самолетов марки "Су" и вертолет Ми-28Н "Ночной охотник". Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор АО "НПК "Техмаш" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин в рамках форума "Армия-2021".

"Для применения ракет на различных видах носителей (самолетах, вертолетах) требуется их прописка - комплекс специальных летных испытаний на каждой машине. В настоящее время система НАР С-13 уже прописана на самолетах Су-24М, Су-25, Су-35, Су-30МК2, Як-130 МиГ-29БМ, вертолете Ми-28Н", - сказал он.

По словам Кочкина, новый боеприпас объединяет в себе возможности нескольких ракет из системы неуправляемого авиационного ракетного (НАР) вооружения С-13 калибра 122 мм. По сравнению с С-13Т и С-13ОФ в авиационной ракете С-13Б установлен переключаемый перед полетным заданием блок инициирования на три положения, который позволяет получать мгновенный и с двумя замедлениями - малым и большим - подрыв боевой части.

"Если поставить переключатель на мгновенный подрыв, то получим результат как от С-13ОФ. Взрыв произойдет на поверхности и поразит легко бронированную боевую технику. Если же установить максимальное замедление, то эффект будет достигнут как от С-13Т", - пояснил исполнительный директор "Техмаша".

Ракета С-13Б имеет боевую часть повышенного могущества. Она предназначена для применения в составе неуправляемого ракетного вооружения серийных, разрабатываемых и перспективных самолетов оперативно-тактической авиации, морской авиации для поражения самолетов в усиленных железобетонных укрытиях, взлетно-посадочных полос аэродромов и других прочных целей, а также открыто расположенной легкоуязвимой техники и живой силы.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.