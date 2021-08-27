Россия и Индия ведут консультации по модернизации танков Т-90С "Бхишма"

КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") ведет консультации с Индией по вопросу модернизации индийских основных боевых танков (ОБТ) Т-90С Bhishma ("Бхишма"). Об этом ТАСС в пятницу в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021" сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"По модернизации танков [Т-90С Bhishma индийской армии] ведутся консультации", - проинформировал Михеев.

Как отметил глава "Рособоронэкспорта", ряд модернизированных систем для индийских танков Т-90С прошли предварительные испытания. "Проведены предварительные испытания нескольких модернизированных систем, установленных на выделенных индийской стороной танках. Сейчас подходим к завершающим испытаниям, по результатам которых будет приниматься решение об установке на танки модернизированных систем", - сообщил Михеев.

По его словам, "Рособоронэкспорт" готов рассмотреть поставку Индии модернизированных танков Т-90МС. "Индийская сторона не обращалась к Рособоронэкспорту с просьбой о поставках танков Т-90МС, однако мы подтверждаем свою готовность рассмотреть такое обращение в случае его получения", - уточнил Михеев.