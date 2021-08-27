Производство новейших орудий "Флокс" и "Магнолия" может начаться в 2022 или 2023 году

КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Производство новейшего самоходного миномета "Флокс" и самоходного артиллерийского орудия "Магнолия" может быть запущено в конце 2022 - начале 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") на международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

"Серийное производство данных образцов [орудий "Флокс" и "Магнолия"] начнется после завершения государственных испытаний в конце 2022 - начале 2023 года при наличии соответствующего решения госзаказчика", - проинформировали в УВЗ.

Как сообщили в концерне, в настоящее время опытные образцы 120-миллиметрового самоходного колесного артиллерийского орудия "Флокс" и 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия "Магнолия" на двухзвенном гусеничном бронированном шасси ДТ-30ПМ находятся на завершающей стадии предварительных испытаний.

Новейшее 120-миллиметровое орудие "Флокс" смонтировано на базе армейского бронеавтомобиля "Урал-4320" с колесной формулой 6х6. Орудие разработано в рамках ОКР "Набросок". Главная особенность нового САО заключается в том, что оно является комбинированным полуавтоматическим нарезным орудием, которое обеспечивает ведение стрельбы всеми типами минометных мин и снарядами с готовыми нарезами. Орудие может стрелять как гаубица и миномет, а также применяться при стрельбе прямой наводкой.

САО "Магнолия" на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ создана в ЦНИИ "Буревестник" в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Набросок". Помимо этого орудия, в семейство входят 82-миллиметровый самоходный миномет "Дрок" и 120-миллиметровая САО на автомобильном шасси "Флокс".

В ноябре 2019 года главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков в интервью газете "Красная звезда" сообщил, что в рамках ОКР "Набросок" завершается разработка линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси, в том числе для действий в Арктическом регионе, что обеспечит повышение мобильности и огневых возможностей артиллерии батальонного звена.