Подводный беспилотник для обследования дна и поиска донных мин показали на "Армии-2021"

КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. АО "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") показал на международном форуме "Армия-2021" подводный беспилотник для обследования дна, способный уходить в автономное плавание на три месяца.

"Автономный носитель гидрофизической аппаратуры переменной плавучести (АНГАПП) используется в системах освещения обстановки, разведки и радиоэлектронной борьбы в подводной среде как носитель различной аппаратуры в соответствии с выполняемой задачей. Приборы АНГАПП могут быть использованы при океанографической разведке местности при подготовке к установке подводного объекта", - говорится в описании беспилотника.

Заместитель генерального конструктора концерна "Морское подводное оружие - Гидроприбор" Михаил Кеттуев сообщил ТАСС, что в планере нет собственного двигателя, он действует благодаря перекачиванию находящейся в корпусе жидкости и изменению плавучести в зависимости от ее положения. "Для того, чтобы оно плавало, его необходимо завести в программу маневрирования в установленный внутри специализированный компьютер", - сказал он.

По словам Кеттуева, в качестве нагрузки можно использовать камеру, магнитометры, гидролокаторы и прочие приборы. "Скорость перемещения в пространстве невелика, но с учетом того, что он может длительное время работать, если перевести в понятных для нас цифрах, то это полтора километра в час. Глубина погружения - до 300 метров", - отметил он.

Представитель концерна уточнил, что АНГАПП может быть использован для осмотра дна в пределах военно-морских баз. "У нас есть акватория военно-морской базы, пустили его, он обследует, периодически смотрит, не появились ли на грунте какие-нибудь неопознанные предметы, не занесло ли что-нибудь. Можно использовать для поиска мин. Донные мины обычно прячутся, заиливаются и не представляют из себя при осмотре ничего, кроме как подводный камень", - пояснил он.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.