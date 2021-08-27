МУЛИНО /Нижегородская область/, 27 августа. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал специальные учения в преддверии маневров "Запад-2021". Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов в пятницу прибыл в Нижегородскую область, где проверил комплекс специальных учений по видам обеспечения", - отметили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, начальник Генштаба заслушал доклады командования Западного военного округа и должностных лиц органов военного управления о выполнении мероприятий оперативной и боевой подготовки, о результатах специальных учений по организации материально-технического обеспечения, военно-политической работы, специальных учений войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.

Герасимов также проверил практические действия войск в ходе оборудования переправы на реке Клязьме и развертывания участка тылового обеспечения. В ходе рабочей поездки он наблюдал за практическими действиями подразделений при подготовке к выполнению задач в условиях РХБ заражения.

Комплекс специальных учений проводится в три этапа и проходит с 19 июля по 27 августа под общим руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Проведение специальных учений завершает комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки органов военного управления, соединений и воинских частей всех видов обеспечения вооруженных сил и является контрольным этапом проверки их готовности к совместным стратегическим учениям "Запад-2021", пояснили в Минобороны.

Стратегические учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии. Учения будут посвящены применению группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.