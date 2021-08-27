Способную обнаружить водолаза на расстоянии до 500 м систему показали на "Армии-2021"

КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. АО "Концерн "Морское подводное оружие - гидроприбор" входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") показал на международном форуме "Армия-2021" станцию "Маяк-2014", способную в автоматическом режиме обнаружить пловца на расстоянии до 500 м. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального конструктора предприятия Михаил Кеттуев.

"Подводная установка обеспечивает дальность обнаружения дельфина или пловца на расстоянии до 500 метров. Более крупные объекты, которые могут перемещаться, обнаруживаются на расстоянии до тысячи метров. Может быть, какие-то сверхновые подводные лодки очень маленького габарита, потому что у нас есть в мире подводные лодки, которые несут двух, трех специалистов. Эти обнаруживаются на расстоянии до тысячи метров", - сказал Кеттуев.

"Маяк-2014" входит в комплекс технических средств охраны морских и береговых объектов "Форт", который может управляться с единого автоматизированного рабочего места и предназначен для мониторинга надводной и подводной части акватории.

"Станция "Маяк" представляет из себя выносное гидроакустическое устройство. Такой аппарат можно опустить на дно, и даже не надо никакого якоря. Станция имеет отрицательную плавучесть. Она размещается на глубине от двух до 50 метров, и в зависимости от необходимости, имеет четыре антенны. Если размещены четыре антенных устройства, то она осуществляет круговой обзор", - отметил Кеттуев. По его словам, поступающая через установку информация не требует постоянного контроля. "Если мы обнаружили, что какой-то диверсант перемещается в пространстве, система обработки информации выдаст сигнал оператору об обнаружении объекта", - сказал он.

Станция может работать на расстоянии до 10 км от устройства обработки информации. "Мы предлагаем комплекс технических средств охраны морских и береговых объектов, который может размещаться в контейнере либо перемещаться <...>. В его состав входят две береговые радиолокационные станции - одна сантиметрового диапазона, другая - миллиметрового диапазона и телевизионный оптический канал. Эти каналы позволяют контролировать надводную обстановку. Пока на выставке этого нет, но мы думаем, что в следующий год, может быть, уже создадим выставочный образец, а может быть, стенд по поводу работы "Форта" - комплекса технических средств охраны морских и береговых объектов", - отметил он.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.