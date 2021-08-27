В России создали навигационный комплекс со спутниковой системой посадки

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Новейший навигационный комплекс со спутниковой системой посадки разработан в России. Об этом в интервью ТАСС на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" рассказал генеральный директор Института авиационного приборостроения "Навигатор" Сергей Бабуров.

"Сейчас нами создано новое поколение всего навигационного комплекса, оно уже называется РСНП - Радиотехническая система навигации", - заявил он.

По его словам, в комплексе реализована спутниковая навигация и посадка, а также другие системы, такие как VOR, ILS, DME и TACAN. "Это уже комплексная система, которую просто ставишь и реализуешь все режимы навигации, посадки, взлета, полета по маршруту", - пояснил Бабуров.

Институт авиационного приборостроения "Навигатор" образован в 1992 году конструкторами и инженерами Всесоюзного научно-исследовательского института радиоаппаратуры. В направления работы компании входят системы безопасности полетов (ACAS, TAWS, TCAS), системы АЗН-В, самолетные ответчики, системы навигации и посадки, навигационно-посадочные комплексы, бортовые многофункциональные системы.

Форум "Армия-2021" проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.