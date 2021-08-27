"Навигатор" может приспособить авиационную систему ухода от столкновений для кораблей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. АО "Навигатор" может создать системы предупреждения столкновения кораблей, используя аналогичные авиационные технологии. Об этом в интервью ТАСС на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" рассказал генеральный директор Института авиационного приборостроения "Навигатор" Сергей Бабуров.

"Если в авиации есть понятие ADS-B [АЗН-В - автоматическое зависимое наблюдение-вещание, передает всем свои координаты месторасположения, скорость и другие данные], то в морской тематике оно немножко по-другому называется, но выполняет примерно ту же самую функцию", - пояснил он.

По словам Бабурова, компания в конце 1990-х годов уже разрабатывала подобное устройство, выполняющее функции избегания столкновений для кораблей и наработки в этой сфере остались.

"Если брать "Корму" [переносная система посадки], то она тоже может выполнять эту функцию. И без разницы, где будет это судно, вопрос лишь в дальности", - сказал Бабуров, уточнив, что эта задача решаема и компания готова за нее взяться.

Институт авиационного приборостроения "Навигатор" образован в 1992 году конструкторами и инженерами Всесоюзного научно-исследовательского института радиоаппаратуры. В направления работы компании входят системы безопасности полетов, системы АЗН-В, самолетные ответчики, системы навигации и посадки, навигационно-посадочные комплексы, бортовые многофункциональные системы.

Форум "Армия-2021" проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.