Шойгу и Минниханов заложили в Казани памятный камень в знак начала строительства госпиталя

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Министр обороны Сергей Шойгу и президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу заложили в Казани памятный камень, знаменующий начало строительства военного госпиталя в столице республики.

По данным российского военного ведомства, в новом лечебном учреждении высокотехнологичную медицинскую помощь смогут получить военнослужащие, члены их семей, а также гражданское население республики.

"Госпиталь оснастят лучшими медицинскими аппаратами, техникой для качественного лечения и проведения процедур любого уровня сложности. Кроме того, его интегрируют в систему ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) Службы медицины катастроф. Врачи смогут оказывать экстренную помощь пострадавшим в авариях, катастрофах и на поле боя. Раненых в случае надобности доставят авиацией", - говорится в сообщении.

Новый госпиталь появится в районе Оренбургского тракта рядом с республиканскими больницами - клинической и детской.

"Публично-правовая Военно-строительная компании (ВСК) Минобороны России завершит первый этап работ в 2022 году", - говорится в пресс-релизе.

Проект госпиталя

Для возведения госпиталя специалисты ВСК за основу взяли типовое, уже успешно реализованное решение и учли местные климат и геологию. "Площадь застройки 1,25 га обусловлена санитарно-эпидемиологическими нормами. Кроме того, обширную территорию легко разбить на отдельные функциональные зоны: лечебную, инфекционную, хозяйственную, техническую и садово-парковую", - говорится в сообщении.

По проекту медучреждение состоит из трех основных зданий, КПП и вспомогательных сооружений: пункта дезинфекции, станции медицинских газов, гаража и других.

Военные строители планируют устроить садово-парковый ландшафт, высадить несколько видов деревьев, кустарников и сделать цветочные клумбы. Между ними проложат сеть пешеходных дорожек и автомобильных дорог с навигационными стендами и указателями. В местах отдыха для удобства пациентов и посетителей установят урны и лавочки.

В лечебно-диагностическом корпусе разместят приемное отделение; клинико-диагностическую лабораторию с микробиологической группой (с отдельным входом); поликлинику на 250 посещений в смену с дневным стационаром и кабинетами: функциональной диагностики, гиперболической оксигенации, эндоскопии; палатный блок на 120 коек. В корпусе будут отделения терапии, неврологии, лучевой диагностики, кожно-венерологических заболеваний (с отдельным входом), реабилитации стационарных больных, стоматологии с зубопротезной лабораторией; операционный блок с реанимационной и анестезиологией, где можно проводить экстренные и плановые хирургические вмешательства.

Лечебный, первый корпус соединят двумя крытыми переходами со вторым - административно-бытовым. Здесь расположат клуб с библиотекой, конференц-зал на 200 мест, аптеку, комнаты персонала, медчасть, пищеблок и отдел снабжения.

В третьем корпусе будет инфекционное отделение с палатами на 30 мест с отдельными выходами и внутренним шлюзом, а также дезинфекционный блок, бытовые помещения, столовая, сообщает Министерство обороны РФ.