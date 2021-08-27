"Калашников" доработает новую версию пистолета-пулемета ППК-20 до конца 2021 года

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Калашников" (входит в Ростех) разрабатывает комплексную экипировку для военнослужащих, к концу года будет доработана новая версия пистолета-пулемета ППК-20, а также модернизирована система стрелкового оружия. Об этом в пятницу сообщил генеральный директор компании Владимир Лепин в интервью телеканалу "Звезда" в рамках форума "Армия-2021".

На форуме "Калашников" представил модернизированную версию пистолета-пулемета ППК-20 на базе "Витязь-СН", которая была разработана под задачи Министерства обороны РФ. "Это полноправный образец. И мы пообещали министру обороны, что до конца текущего года мы его доработаем, проведем необходимые испытания. И в конце года пистолет-пулемет, мы надеемся, войдет в состав тех средств, которых может не хватать Минобороны", - сказал он.

Лепин добавил, что пистолет-пулемет дорабатывался под конкретные задачи, теперь у него имеется складывающийся приклад для уменьшения габаритов, прибор малошумной стрельбы, также были доработаны планки Пикатинни. "Концерн работал над этим практически год. Мы довели ту большую тему, которая начиналась еще в конце 90-х годов, была такая тема "Витязь-СН". Делали пистолет-пулемет под задачи министерства внутренних дел, потому что это калибр 9х19, он был ими востребован", - отметил он.

Гендиректор ГК "Калашников" также рассказал о планах модернизации всей системы экипировки военнослужащих, которая должна претерпеть комплексные изменения, начиная от системы защиты, системы поражения, системы связи и всего, что с этим связано. "Что касается системы поражения, то она тоже претерпит серьезные изменения. Мы министру обороны позавчера демонстрировали тот новый подход, с которым министр согласился", - уточнил он.

По словам Лепина, цель модернизации стрелкового оружия - дать возможность солдату померить дальность до объекта поражения, чтобы стрелок не задумывался над тем, как он его поражает. "В стрелковом оружии мы подошли именно к этому, показали, что современные стрелковые системы, системы поражения должны отвечать тем вызовам, которые будут стоять перед нашими вооруженными силами. В первую очередь это новые баллистические решения, о чем раньше вообще не говорили, а сегодня настал момент", - сказал он.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.