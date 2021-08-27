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"Армия-2021"

Шойгу считает, что необходимо выстроить систему защиты от пропаганды

Министр обороны заявил, что враждебные центры антироссийской пропаганды создаются вдоль границ государства в Риге, Таллине, Варшаве и Хельсинки
Министр обороны России Сергей Шойгу Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Описание
Министр обороны России Сергей Шойгу
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министр обороны Сергей Шойгу заявил на конференции "Армия и общество. Психологическая оборона" форума "Армия-2021" о необходимости создания системы защиты от пропаганды. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.

"Мы должны выстроить систему защиты против этого. Мы не можем допустить, чтобы забыли свою историю, забыли о заслугах наших родителей, отцов и дедов", - приводит ведомство его слова.

Как говорится в сообщении, министр заявил, что враждебные центры антироссийской пропаганды создаются вдоль границ государства в Риге, Таллине, Варшаве и Хельсинки.

"В ходе Конференции участники выступили с докладами и обменялись мнениями об актуальных информационных и психологических угрозах современности, а также озвучили предложения по выработке мер защиты от них российского общества", - подчеркнули в МО РФ.

Форум "Армия-2021" проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа. 

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия"Армия-2021"
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