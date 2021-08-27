Работы над парашютом для военных водолазов планируют завершить в 2023 году

КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Работы над созданием специальной парашютной системы для военных водолазов, которая позволит приводняться в полном обмундировании и сразу приступать к выполнению задач, планируется завершить в 2023 году. Об этом рассказал ТАСС главный конструктор по парашютостроению холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" Алексей Козин.

"Как правило, разработка парашютных систем специального назначения занимает от трех до четрыех лет. Здесь срок, я думаю, будет сокращен в два раза, то есть к 2023 году мы выйдем на государственные испытания. Возможно, будут специальные летные испытания. После проведения всех видов испытаний идет принятие на снабжение, начинается уже серийный выпуск данной продукции", - сказал он.

Парашютная система, разрабатываемая специалистами Ивановского парашютного завода "Полет" холдинга "Технодинамика", предназначена для выполнения прыжков с последующим погружением под воду. Она дает возможность десантнику в специальном снаряжении быстро и безопасно освободиться от парашюта, погрузиться под воду и приступить к выполнению боевой задачи. В конструкции парашютной системы предусмотрена возможность крепления грузовой обвязки, позволяющей доставлять к месту назначения габаритное оборудование, в том числе индивидуальный водолазный буксировщик. Новинка может применяться на высоте до 8 000 м, грузоподъемность системы - до 225 кг.