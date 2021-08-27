Шойгу назвал победой возобновление производства стратегических ракетоносцев Ту-160

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал общей победой возобновление производства стратегических ракетоносцев Ту-160 Казанским авиационным заводом (КАЗ), такую задачу он ставил предприятию несколько лет назад.

В ходе посещения КАЗ в пятницу министр поднялся в кабину построенного на заводе Ту-160, где ему рассказали о боевом потенциале новых самолетов, он существенно возрос по сравнению с предшественниками. Во время осмотра цехов предприятия министру доложили, что оперативно было выполнено поручение президента России Владимира Путина, которое позволило возобновить производство Ту-160 - восстановление установок электронно-лучевой сварки: стало возможным производить сварку, отжиг основных силовых элементов конструкции. Как результат - в декабре 2020 года новый Ту-160 был снят со стапеля и передан в цех окончательной сборки. В его кабину и поднимался министр обороны.

"То, о чем мы говорили пять или шесть лета назад, сделано. Это наша общая победа", - сказал министр, обращаясь к заводчанам. Он также наблюдал за полетом глубоко модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М.

Шойгу доложили, что это второй опытный образец. На самолете выполнены все регламентные работы, совершены все необходимые полеты, в ходе которых были проверены автоматические системы управления, проверено свето-техническое оборудование в ночное время суток и оборудование радиосвязи на разных частотах. Машина прошла программу предварительных летных испытаний, готова к передаче на дальнейшие испытания.

Затем был осмотр глубоко модернизированных строевых самолетов Ту-160М, образцов выпускаемой КАЗ продукции, а также выставки беспилотных летательных аппаратов, где, в частности, демонстрировались беспилотники "Альтиус-РУ" и "Форпост".

Казанским авиационным заводом осуществляется выпуск самолетов специального назначения на базе типовой конструкции Ту-214, ремонт и модернизация самолетов стратегической авиации Ту-160 и Ту-22М3, воспроизводство самолета Ту-160, выполнение опытных конструкторских работ по новым изделиям и проведение их испытаний, а также производство и поставка узлов и агрегатов самолетов по кооперации с другими предприятиями Объединенной авиастроительной корпорации.

Казанский вертолетный завод

После этого министр обороны проверил исполнение гособоронзаказа Казанским вертолетным заводом (КВЗ), осмотрел объекты инфраструктуры, производственных цехов и образцов выпускаемой продукции.

Шойгу поднялся в кабину Ми-8МТВ-5М, где ему доложили об основных преимуществах этой машины по сравнению с предшествующей версией. Среди них, в частности, выполнение ночных полетов в группе с применением очков ночного видения, замена иностранных комплектующих и другое.

Министру также представили проект "Киберпром", разработанный студентами Казанского национального исследовательского университета им. А. Н. Туполева, которые победили во всероссийском конкурсе "Кадры для цифровой промышленности".

КВЗ остается самым крупным производителем вертолетов среднего класса, который осуществляет полный цикл создания техники от разработки до серийного выпуска. В 2007 году КВЗ вошел в холдинг "Вертолеты России".