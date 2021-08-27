Завершились опытно-конструкторские работы по обновленному вертолету Ми-8МТВ-5М

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Казанский вертолетный завод (КВЗ) холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) завершил опытно-конструкторские работы по модернизации вертолета Ми-8МТВ-5М, конструкторская документация утверждена для серийного производства. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

"[Глава Минобороны РФ] Сергей Шойгу посетил агрегатно-сборочное производство, малярный и монтажно-сборочный цех. Управляющий директор КВЗ Алексей Белых доложил министру обороны РФ о завершении опытно-конструкторских работ по усовершенствованию вертолета. Конструкторская документация уже утверждена для серийного производства", - говорится в сообщении по итогам визита в Татарстан делегации Минобороны РФ во главе с министром.

Отмечается, что на вертолете Ми-8МТВ-5М завершены работы по импортозамещению, установлено дополнительное оборудование, расширяющее функциональные возможности, бортовое радиоэлектронное оборудование заменено на более современное: появились многофункциональный дисплей, цифровой автопилот, установлен современный комплекс связи и вспомогательная силовая установка ТА 14 отечественного производства.

"В дальнейших планах модернизации вертолетов серии Ми-8/17 для военно-транспортных версий, поставляемых различным заказчикам, - улучшение летно-технических характеристик за счет применения новой несущей системы. Машины будут оборудованы лопастями вертолета Ми 38 и Х образным рулевым винтом. На этапе проектирования лопастей для Ми 38 они испытывались на "восьмерке", таким образом, это техническое решение уже опробовано и будет внедряться в серию", - привели в пресс-службе слова управляющего директора КВЗ Алексея Белых.

В "Вертолетах России" отметили, что Шойгу посетил агрегатно-сборочное производство, малярный и монтажно-сборочный цех. "Также Сергею Шойгу было доложено о ходе производства одного из двух вертолетов Ми-38 для МО РФ - контракт на поставку воздушных судов был подписан в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2020" в подмосковном парке "Патриот", - отметили в холдинге.

Ми-8МТВ-5М - модернизированная версия вертолета Ми-8МТВ-5-1, стоящего на вооружении российской армии. Ми-8МТВ-5М способен выполнять ночные полеты в группе с применением очков ночного видения, а его системы навигации и контроля метеообстановки интегрированы в единое информационное поле. Современный комплекс средств связи унифицирован со всеми поставляемыми вертолетами в интересах Минобороны России, обеспечивает функцию обмена данными между вертолетами. Вертолеты Ми-8МТВ-5-1, находящиеся в эксплуатации, могут быть доработаны до облика модернизированного Ми-8МТВ-5М.