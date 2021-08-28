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Госиспытания новейшего колесного самоходного орудия "Мальва" завершатся в 2022 году

Опытный образец в настоящее время проходит предварительные испытания

КУБИНКА /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Цикл всех испытаний новейшей 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С43 "Мальва" завершится в следующем году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021".

"Опытный образец 152-миллиметрового самоходного колесного артиллерийского орудия "Мальва" в настоящее время проходит предварительные испытания. Полный цикл испытаний САО, включая государственные, планируется завершить к концу 2022 года", - проинформировали в УВЗ.

Как сообщили в концерне, серийное производство установки "Мальва" может начаться после 2023 года. "Вопрос о начале его серийного производства с 2023 года, а также о создании 155-миллиметрового экспортного образца САО "Мальва" будет принимать госзаказчик после успешного завершения государственных испытаний", - добавили в УВЗ.

САО "Мальва" с открытой установкой артиллерийской части на автомобильном шасси разработано в ЦНИИ "Буревестник" (входит в УВЗ).

Форум "Армия-2021" проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.

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Россия
"Армия-2021"
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