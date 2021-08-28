"Умная" начинка авиабомбы "Дрель" исключит наведение на гражданские объекты

КУБИНКА /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Планирующую авиабомбу "Дрель" можно будет запрограммировать на конкретные цели, что полностью исключит наведение на гражданские объекты. Об этом сообщил ТАСС в рамках форума "Армия-2021" исполнительный директор АО "НПК "Техмаш" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.

Он пояснил, что планирующая бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К содержит субэлементы, которые выполнены по принципу высокоточного оружия.

"Поражающие элементы запрограммированы на конкретные виды целей - бронетехнику, ракетные и артиллерийские установки, и полностью исключают наведение на гражданские объекты. При ее сбросе летательному аппарату не нужно заходить в зону ПВО противника, поскольку за счет аэродинамических характеристик боеприпас, в зависимости от высоты сброса, может планировать на десятки километров", - сказал Кочкин.

По его словам, "Дрель" способна самостоятельно долететь на необходимое расстояние до цели и раскрыться над ней в нужный момент. В разработке используется исключительно отечественная электронная компонентная база.

"Если поражающий элемент не сработал по заданной цели, он все равно через определенное время самоликвидируется и не будет представлять опасности для населения после прекращения боевых действий", - подчеркнул исполнительный директор концерна.

Завершить испытания планируется в 2022 году, а с 2023 года - начать серийное производство боеприпаса.