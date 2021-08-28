Российские морпехи одержали победу в международном конкурсе "Морской десант"

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Команда России одержала победу в конкурсе "Морской десант" Армейских международных игр ("АрМИ-2021"), который проходил на полигонах в Приморском крае, сообщила в субботу пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Команда Российской Федерации одержала победу в конкурсе "Морской десант" Армейских международных игр "АрМИ-2021". Победа досталась в упорной борьбе с сильнейшими морпехами Китая, Ирана, Венесуэлы, а также дебютантами игр - военнослужащими Абхазии и Южной Осетии", - сообщила пресс-служба.

В пятницу на полигоне "Горностай" в Приморском крае состоялся финальный этап конкурса под названием "Тропа выживания". Этап включал в себя пятикилометровый маршрут по пересеченной гористой местности с 11 препятствиями на пути. После марш-броска в полной экипировке взводам предстояло выполнить стрельбу и норматив по переноске условно раненого. В отличие от первых двух этапов, в которых команда России являлась бесспорным лидером, на третьем этапе китайские морпехи оказались быстрее.

В результате по сумме набранных баллов за три этапа российская команда заняла первое место, а команда из Китая - второе. Замкнули тройку лидеров морские пехотинцы из Ирана.

Конкурс "Морской десант-2021" начался 22 августа и проходил на двух полигонах морской пехоты Тихоокеанского флота. Всего в рамках соревнований участники прошли три этапа: "Эстафета", "Полоса препятствий" и "Тропа выживания". Торжественное закрытие конкурса с награждением победителей состоится 29 августа.

VII Армейские международные игры - учебно-боевые состязания военнослужащих РФ и ряда иностранных государств. Они проходят с 22 августа по 4 сентября на военных полигонах 11 государств.