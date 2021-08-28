Экипаж корвета ТОФ победил в международном конкурсе морской выучки "Кубок моря - 2021"

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Экипаж корвета "Совершенный" Тихоокеанского флота одержал победу в международном конкурсе морской выучки "Кубок моря - 2021" Армейских международных игр, сообщает в субботу пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

"По итогам соревнований первое место со 160 баллами заняла команда России, которую представлял экипаж корвета "Совершенный" Тихоокеанского флота. Второе место в упорной борьбе заняла команда ВМС Социалистической Республики Вьетнам. Экипаж ракетного фрегата "Куанг Чунг" набрал 148 баллов. На третьем месте по результатам конкурса "Кубок моря - 2021" с 68 баллами расположилась команда Китайской Народной Республики, от которой участвовал экипаж корабля "Гуаньюань", - сообщает пресс-служба.

Конкурс состоял из трех этапов: первый - применение вооружения корабля по предназначению, второй - соревнование по морской выучке и третий - соревнование по борьбе за живучесть и использование спасательных средств. Торжественная церемония закрытия конкурса запланирована на 29 августа на 33-м причале во Владивостоке.

VII Армейские международные игры - учебно-боевые состязания военнослужащих России и ряда иностранных государств. Они проходят с 22 августа по 4 сентября на военных полигонах 11 государств.